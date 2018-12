La Soccer Trani torna a casa dal 2^ torneo nazionale "Disfida di Barletta" con un ricco bottino

Continua alla grande la nuova stagione 2018/2019 della Soccer Trani! Un primo posto con la categoria "Pulcini" 2008/ 2009, e un terzo posto con la categoria "Primi Calci" 2011: è lo straordinario bottino della Società al 2° Torneo Nazionale "Disfida di Barletta" disputatosi domenica 25 novembre presso il Centro Sportivo Barberini di Barletta.Nonostante il maltempo e la pioggia battente, si è trascorsa una bella giornata all'insegna dello sport. 72 squadre sportive provenienti da tutta la Puglia e tante partite giocate da bambini dai 6 ai 12 anni, piccoli giocatori con tanta voglia di giocare, genitori e spettatori pronti in tutti i momenti ad incitare ed applaudire le loro performance. La squadra dei Primi calci 2010, guidata dai mister Davide Stella e Domenico Marinaro, si è arresa ai quarti di finale, battuta ai rigori dal Real Bisceglie.Terzo posto, invece, per i Primi calci 2011 che hanno perso la semifinale, dopo essersi imposti nel loro girone. I Pulcini 2008/2009 allenati da mister Gianni Di Leo, dopo aver vinto il proprio girone con 5 vittorie su 5, hanno raggiunto la finale sconfiggendo in semifinale il Foggia (3-0).Nella finale contro i pari età dell'Eurosport Academy Brindisi i nostri ragazzi hanno vinto di misura imponendosi per 1 a 0. Le partite disputate hanno messo in evidenza, ancora una volta, le qualità dei ragazzi che hanno voglia di divertirsi insieme e che, soprattutto, mostrano un bel gioco di squadra difendendo e attaccando ogni pallone.Alla vittoria della squadra si aggiunge anche il riconoscimento assegnato a Tommaso Buono, premiato come miglior giocatore e distintosi per grinta e caparbietà. "Anche in questo torneo -commentano i mister a fine partita-, consapevoli che non si finisce mai di migliorare, è stato protagonista il gioco dei bambini che si abbracciano al fischio finale di una partita indipendentemente dal risultato perché anche dalle sconfitte si può imparare e crescere. Infatti, al di là del risultato, è stata una giornata di festa per tutti, con divertimento, convivialità e tanto sport, che tutti i ragazzi hanno onorato con il massimo del loro impegno.