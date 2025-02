La Soccer Trani torna alla vittoria: contro il Don Uva decisivo l’eurogol di Vitale in pieno recupero

. Con questo risultato, i tranesi scavalcano lo stesso Don Uva in classifica, posizionandosi al settimo posto, in attesa delle altre gare del pomeriggio.Si scende in campo per la 22esima giornata del Campionato di Promozione Pugliese: al 'Di Liddo' si affrontano Don Uva e Soccer Trani, rispettivamente settima e ottava forza del campionato. Mister Giangaspero schiera un 3-4-1-2 quasi obbligato con Pinnelli tra i pali, Riondino, Sementino ed Elia in difesa. In mediana spazio a Salvemini e Binetti, supportati da Rizzi e Precchiazzi sulle fasce. Sulla trequarti Vitale, alle spalle del duo Terrone-Pugliese.Al 2' punizione insidiosa dal limite di Camporeale, la sfera è deviata in corner. All'11 ancora pericolosi i padroni di casa, questa volta con Bruno, ma il suo mancino termina alto. Fase di match molto equilibrata, con le due squadre che ribattono colpo su colpo. Al 19' doppia occasione: prima per i tranesi con Terrone, che non arriva puntuale al servizio di Vitale; sulla ripartenza tentativo di Selicati che però non inquadra per poco lo specchio di porta. Al 29' Pinnelli respinge il colpo di testa di Cepele su sviluppi da corner. Al 35' punizione dal limite per la Soccer, ma il destro di Vitale è troppo debole e centrale. Tre minuti più tardi mancino affilato di Camporeale, ancora fuori. La prima frazione termina a reti bianche.Al 48' punizione dai venticinque metri per il Don Uva, Bruno non inquadra la porta. Dieci minuti più tardi Salvemini tenta la botta dalla distanza, fuori. Al 61' punizione insidiosa di Salvemini dal limite, respinta così e così di Tritto; sugli sviluppi la sfera arriva sui piedi di Binetti che sfiora l'eurogol dai trenta metri. Al 72' miracolo di Pinnelli sul colpo di testa del difensore avversario. Tre minuti più tardi ancora protagonista il numero uno tranese, abile a respingere in corner la potente punizione dei padroni di casa. All'88' Vitale prova la botta su punizione, respinta in corner.Non c'è più tempo: Soccer Trani batte Don Uva 0-1.