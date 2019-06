La Soccer Trani tra le 239 squadre che hanno partecipato al torneo nazionale Mar Ionio

9 foto Soccer Trani

Domenica sera è calato il sipario sullo splendido scenario dell'ultima manifestazione stagionale riservata ai ragazzi della Soccer: il Torneo Nazionale del Mar Ionio, svoltosi in Basilicata tra il comune di Bernalda e il comune di Nova Siri, dal 6 giugno al 9 giugno.La Soccer ha schierato a questo appuntamento tre categorie:- PRIMI CALCI (2010/11) di mister Davide Stella, impegnati con due squadre;- PULCINI (2008/09) di mister Gianni Di Leo e Luca Cavalieri, impegnati con due squadre ( Premier; Championship) ;- ESORDIENTI (2006/07) di mister Davide StellaIl percorso deisi è concluso nella seconda fase, solo per la differenza reti scaturita dal confronto con le altre squadre avversarie. Da sottolineare che i piccolihanno disputato 6 partite riportando 5 vittorie, 1 pareggio e 1 solo goal subito; i piccolihanno disputato 4 partite riportando 3 vittorie e 1 pareggio. I, dopo essersi classificati primi nel loro girone, sono stati beffati ai quarti di finale da un goal subito a 1 minuto dal fischio finale. Isono stati sconfitti agli ottavi di finale, dopo aver disputato un buon girone. Gli, dopo aver superato la fase a gironi, si sono classificati al secondo posto della Silver League, portando a casa il premio come miglior portiere del torneo, assegnato ad Antonio Scaringi.Tutti i nostri ragazzi hanno ben figurato uscendo a testa alta da questo torneo, giocando e divertendosi in campo e fuori dal campo.Un ringraziamento ai mister che hanno accompagnato i ragazzi in questa bellissima esperienza calcistica ed umana; un ringraziamento ai genitori che non sono potuti venire e che hanno affidato i loro figli, e a quei genitori numerosi che hanno trascorso mattinate e pomeriggi in auto, sotto un sole cocente, pur di sostenere sugli spalti i ragazzi con il solito affetto e la solita sportività. Complimenti a tutti i ragazzi che si sono impegnati in campo e che si sono divertiti rilassandosi tra un tuffo e l'altro in piscina e al mare.Alla fine di queste tre giornate di calcio e divertimento torniamo a casa con le valigie piene di sorrisi, risate, abbracci, tanto divertimento e belle emozioni. Perché viviamo ogni esperienza così come una grande famiglia.