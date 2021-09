Lavinia Group Trani, la centrale Alessia Dileo torna a vestire i colori biancazzurri

Nuovo colpo in entrata per la Lavinia Group Trani, in vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile. Dopo il ritorno della laterale Federica Lionetti, tocca alla centrale Alessia Dileo tornare a vestire i colori biancazzurri.Dileo è cresciuta tra le fila del Volley Barletta, con il quale ha disputato all'età di tredici anni i campionati giovanili. Nel 2018 è approdata a Trani, dove, con l'Adriatica, ha vinto il campionato di serie C. Dopo aver disputato la B2 l'annata successiva, si è trasferita alla Star Volley Bisceglie, con cui ha disputato il campionato di serie C.«Tornare in casa Adriatica è uno tra i tanti buoni propositi per riprendere a giocare» ha esordito la giocatrice, prima di aggiungere: «Spero che, in vista della prossima stagione, si possa creare quel giusto feeling di gruppo che possa condurci a buoni risultati».«Ci auguro il meglio, con la speranza di poter realizzare una stagione agonistica positiva» ha poi concluso.