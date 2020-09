Lavinia Group Volley Trani, altro colpo di mercato: arriva Antonella Dileo

Per la prossima stagione in serie B2 femminile, la Lavinia Group Volley Trani avrà tra le proprie file Antonella Dileo, centrale proveniente dall'Audax Andria.Dileo è cresciuta nel vivaio della squadra andriese, con la quale si è alternata, a partire dal 2015, tra i campionati di serie D e serie C. E, con la squadra allenata da mister Mauro Mazzola, si tratterà della prima esperienza nel campionato di serie B2 femminile: «Ho avuto modo di conoscere l'Adriatica da avversaria e l'ho sempre ritenuta una società seria ed attenta alle proprie atlete. Sono entusiasta di poter prender parte a questo progetto», le parole della giocatrice.«La proposta di essere affiancata da uno staff tecnico molto preparato e con degli obiettivi ben precisi, di collaborare e conoscere le mie future compagne di squadra mi ha allettata sin da subito», ha commentato l'atleta, che ha poi aggiunto: «La scorsa stagione agonistica era iniziata con ottimi propositi ma, interrotta a causa dell'emergenza, mi ha lasciato un pò l'amaro in bocca».Non mancano i buoni propositi in vista del prossimo campionato: «Prospetto un'ottima stagione sportiva: spero di raggiungere i miei obiettivi, di far squadra e crescere a livello tecnico e a livello personale».