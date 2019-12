Lavinia Group Volley Trani chiude il proprio 2019 contro Contrader Benevento

Arriva l'ultima gara del 2019 per laLe ragazze delchiuderanno l'anno giocando fuori casa sabato 21 dicembre, alle ore 18:30, contro. La gara si terrà tra le mura della palestra "Alberti", della città campana.Le beneventane occupano il quart'ultimo posto in classifica, con 9 punti - il bilancio complessivo è di 3 vittorie e sei sconfitte. Nell'ultima giornata di campionato disputata, le ragazze allenate dahanno conquistato un successo fuori casa contro Battipagliese Volley, per 0-3.Per il team tranese si chiude un'annata strepitosa: nella scorsa stagione, le biancazzurre hanno vinto il campionato di serie C e ottenuto la promozione in serie B2, passando con successo la fase play-off del torneo.Campionato nazionale che al momento vede le tranesi al quinto posto in classifica, con un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte. Nell'ultima giornata di campionato, le ragazze allenate dahanno centrato il quarto successo di fila contro Besana Nola, con il risultato di 1-3.Una vittoria, quella contro le campane, che ha reso entusiasta lo stesso coach della: «Contro il Nola non è stata una partita semplice. Le nolane hanno lottato per quattro set, trainate da un pubblico caloroso, creandoci molte difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere concentrati, a non distrarci e a non sottovalutare gli avversari. Abbiamo fatto una buona gara», le sue parole.ha subito inquadrato il prossimo match, contro le beneventane: «La prossima gara a Benevento sarà da disputarsi sulla stessa falsa riga di Nola, contro una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi. Noi cercheremo di vincere per allontanarci dalla zona a rischio del quart'ultimo posto. Proveremo a farlo in maniera tranquilla, cercando di chiudere il 2019 con un'ulteriore vittoria».Infine, l'allenatore delle tranesi ha così commentato l'anno che sta per chiudersi: «Il 2019 è stato per noi importante, perché abbiamo vinto il campionato di serie C, abbiamo ottenuto una promozione, abbiamo aumentato il movimento dell'Adriatica. Tanta gente si sta avvicinando a noi, ci stiamo proponendo in tanti campionati: cerchiamo di creare qualcosa di importante».