Lavinia Group Volley Trani, colpo in serie D: battuta 3-2 l'Adria Academy

Continua imperterrita la marcia dellain serie D. Dopo la vittoria esterna contro Pianeta sport Bitetto per 1-3, le biancazzurre hanno rimediato un successo, per 3-2, contro una temibile. Gran colpo per le ragazze del presidente Cosentino, considerato l'alto potenziale delle avversarie in campo.Al tensostatico "Ferrante" di Trani,si è affidato al sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Perna, con Dileo e Brancale come centrali; Miranda e Mitoli hanno agito come laterali, Suriano come opposto. Curci schierata come libero. Buona la partenza delle biancazzurre, che sono riuscite a gestire le prime fasi di gara e a concludere il primo set a proprio favore (25-18). Situazione analoga nel secondo parziale, con le padrone di casa che, nonostante qualche incertezza di troppo, sono riuscite a consolidare ulteriormente il vantaggio con la vittoria del set (25-22).Nel terzo parziale, le tranesi hanno calato vistosamente i ritmi, lasciando alle baresi la possibilità di poter riaprire la gara (14-25). Il pareggio è giunto a conclusione del quarto parziale: le ospiti sono sùbito salite in cattedra (15-22) e, prima che le avversarie potessero definitivamente recuperare (22-24), hanno chiuso il set a proprio favore (22-25).Incredibile ciò che è accaduto nel corso del tie-break: sprint delle padrone di casa che, senza lasciare alcuna possibilità alle baresi, si sono portate in avanti con un perentorio 14-0. Un errore di Mitoli, che poco prima aveva siglato il quattordicesimo centro in battuta, ha permesso alle avversarie di mettere a segno il punto della bandiera (14-1), ma non è certamente bastato per evitare che le padrone di casa potessero centrare definitivamente la vittoria (15-1).Nella prossima giornata di serie D, le biancazzurre proveranno a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato: sabato 25 gennaio, alle ore 19:30, Perna e compagne saranno ospiti della