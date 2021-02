Lavinia Group Volley Trani, contro la Battipagliese serve ritrovare la vittoria

Vincere per cambiare il passo. Sabato 20 febbraio, alle ore 18:00, la Lavinia Group Volley Trani sarà ospite della Battipagliese Volley. La gara, valida per la quinta giornata del campionato di serie B2, si terrà tra le mura del palazzetto "Puglisi" di Battipaglia – a porte chiuse.Ancora nessuna vittoria in campionato per entrambe le squadre, ferme ai piani bassi della classifica. Nell'ultima giornata disputata, le campane hanno subìto una sconfitta esterna contro la Pallavolo Crotone, per 3-0. Stop anche per le biancazzurre che, tra le mura del PalaAssi di Trani, nonostante una gara combattuta, nulla hanno potuto contro le avversarie della Fidelis Torretta: il match si è concluso con il risultato di 1-3.Malgrado il risultato, l'allenatore delle biancazzurre, Mauro Mazzola, vede, alla luce della prestazione delle tranesi, il bicchiere mezzo pieno: «Contro le calabresi è stata una bellissima gara, abbiamo lottato su ogni punto. La squadra ha mostrato che sta crescendo e sta migliorando nei fondamentali», le sue parole.Quanto fatto in campo, dunque, può essere un buon punto di partenza in vista della prossima gara, contro la Battipagliese: «Contro le campane farà la differenza il tasso tecnico. Da squadra, andremo lì per vincere e fare punti. Faremo sì che il nostro gioco prevalga sul loro».«Noi lavoriamo sempre per la crescita della squadra. Servono sicuramente i punti, almeno per il morale. Ciò ancor più considerando che, dopo qualche giorno la gara a Battipaglia, avremo già il ritorno contro l'attrezzatissima Melendugno, contro cui vorremo ben figurare», ha poi concluso.