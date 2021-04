Lavinia Group Volley Trani, domenica ultima gara di campionato: al PalaFerrante arriva la Pallavolo Crotone

Si avvia verso la conclusione il campionato della Lavinia Group Volley Trani. Domenica 11 aprile, alle 17:30, le biancazzurre scenderanno in campo per l'ultima gara della stagione, contro Pallavolo Crotone. L'incontro, valevole per l'ottava giornata di serie B2 femminile, era stato precedentemente rinviato.Nel match tenutosi nel corso del girone di andata, le tranesi rimediarono una sconfitta, per 3-0, in casa delle calabresi. Da allora, il cammino in campionato delle ragazze allenate da mister Asteriti è stato positivo: grazie al quarto piazzamento in classifica, con quattordici punti conquistati, le calabresi disputeranno la fase play-off, valida per l'accesso alla categoria superiore B1. Nell'ultima giornata disputata, Gambuzza e compagne hanno centrato una vittoria in rimonta contro Primadonna Bari, per 3-2.Per le tranesi, si tratterà dell'ultima gara di questa stagione: il piazzamento ormai matematico in classifica – quinto posto, con dieci punti ottenuti – non consente loro di accedere alla seconda fase del campionato. Ciò, tuttavia, non cancella quanto di buono fatto dalle biancazzurre nelle ultime tre giornate disputate, con sette punti complessivamente conquistati. Nell'ultimo incontro affrontato, le biancazzurre, a fronte di un'ottima prestazione di squadra, hanno conquistato una vittoria contro Primadonna Bari, per 3-1.Un successo, quello contro le baresi, che ha lasciato particolarmente soddisfatto l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola: «Abbiamo dimostrato che lavorando con umiltà e pazienza si possono raggiungere obiettivi che, sulla carta, non sono previsti. Vincere contro il Bari è stata una soddisfazione: le ragazze hanno combattuto fino all'ultima palla, riuscendo a compiere qualcosa di davvero importante», ha affermato. «Schierando in campo forze che a questi livelli non hanno mai giocato, siamo riusciti a vincere contro una squadra attrezzatissima».Contro le calabresi, il coach delle biancazzurre si aspetta la stessa reazione: «Contro il Crotone cercheremo di fare il meglio, portando a casa qualche punto. Abbiamo fatto un buon girone di ritorno: di questo siamo già soddisfatti».Come di consueto, la gara si terrà tra le mura del PalaFerrante di Trani, a porte chiuse.