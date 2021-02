Lavinia Group Volley Trani, è l'ora del riscatto: domenica gara in casa contro Fidelis Torretta

Lavinia Group Volley Trani, ora serve reagire. Domenica 14 febbraio, alle ore 16:00, le biancazzurre proveranno a superare la crisi di risultati nella gara contro Fidelis Torretta. La partita, valida per la quarta giornata del campionato di serie B2, si terrà tra le mura del palazzetto "Assi" di Trani - a porte chiuse.Le calabresi occupano il terzo posto in classifica, a quota 6 punti - due vittorie e una sconfitta il bilancio finora. Nell'ultima giornata di campionato, le ragazze allenate da mister Scandurra hanno rimediato una sconfitta contro Primadonna Bari, per 3-1.Ancora a secco di punti in classifica le biancazzurre che, nell'ultima partita disputata, hanno rimediato la terza sconfitta di fila contro Pallavolo Crotone, con il risultato di 3-0.Sulla gara, disputata tra le mura del Palakrò di Crotone, il commento dell'allenatore della Lavinia Group Volley Trani Mauro Mazzola è equilibrato: «Domenica scorsa non abbiamo fatto una cattiva prestazione, però in alcune fasi della partita abbiamo avuto un attimo di squilibrio e questo ci ha penalizzati», le sue parole. «Dobbiamo cercare di amalgamarci di più, senza pensare al risultato. Sono abbastanza fiducioso».La partita contro Torretta «sarà durissima. Quella calabrese è una squadra organizzata. Ci metterà in difficoltà», ha aggiunto, per poi concludere: «Noi dobbiamo solo pensare a noi, cercando di dare il meglio. Vedremo poi che risultato verrà».