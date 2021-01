Lavinia Group Volley Trani, Gloria De Kunovich vestirà la maglia biancazzurra

Nuovo, importante colpo in entrata per la Lavinia Group Volley Trani che, per la stagione 2020/2021, potrà contare sulle qualità di Gloria De Kunovich.Classe '89, la giocatrice bellunese - che, in campo, può alternarsi tra i ruoli di laterale ed opposto - vanta diverse esperienze nel campionato di serie B2, con squadre del Nord e Sud Italia. Nell'ultima stagione ha disputato il quarto torneo nazionale di pallavolo con la maglia della Rizzi Volley Udine.«Sono molto contenta di essere qui, la città è molto bella. Io purtroppo sono ferma da un pò, quindi per essere in piena forma e dare una mano concreta alla squadra mi ci vorrà qualche giorno» ha dichiarato la giocatrice che, già domenica, nella prima contro il Melendugno, ha disputato una frazione di gara nel sestetto tranese. «Pian pianino mi sto integrando nel gruppo: sto conoscendo le mie compagne, che mi sembrano tutte gentili e disponibili».«Sono sicura che faremo un buon percorso e ci toglieremo delle soddisfazioni», il commento sulla stagione appena cominciata. «Peccato non poter apprezzare il pubblico di Trani, ma i tempi sono quelli che sono e dobbiamo adeguarci. La speranza è che potremo rivederci tutti al palazzetto. Sono molto felice e carica di aver avuto questa opportunità», ha poi concluso.