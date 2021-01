Lavinia Group Volley Trani, il campionato di serie B2 ai nastri di partenza

Dopo lo stop a causa del Covid-19, riprende ufficialmente il campionato nazionale di pallavolo di serie B2, che vedrà impegnata, per la seconda stagione consecutiva, la Lavinia Group Volley Trani.Il format del torneo è stato ridimensionato. Il quarto campionato nazionale di pallavolo femminile, infatti, si svolgerà in due differenti fasi: la prima, con inizio nei giorni 23-24 gennaio 2021, vedrà i gironi, attualmente composti da 12 squadre, divisi ciascuno in due sotto gironi da 6 squadre.La seconda, con inizio nei giorni 24-25 aprile 2021, vedrà le 12 squadre che compongono un girone riunirsi nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima, e verranno disputate gare di sola andata. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone e delle gare disputate in entrambi le fasi.La Lavinia Group Volley Trani è stata inserita nel girone M, sotto girone M2, assieme a Battipagliese Volley, Pallavolo Crotone, Fidelis Torretta, Primadonna Bari e Narconon Melendugno. Proprio quest'ultima sarà la prima squadra che, secondo il calendario ufficiale diramato dalla Federvolley, le tranesi allenate da mister Mazzola si ritroveranno ad affrontare per la prima gara stagionale, in programma domenica 24 gennaio 2021 alle ore 17:30 – presso le mura di casa del palazzetto "Assi" di Trani.Previsto nella seconda giornata di campionato l'incontro tra le biancazzurre e le ragazze della Primadonna Bari (sabato 30 gennaio – ore 18:30). Febbraio si apre con il match contro il Crotone, in casa (domenica 7 – ore 17:30), a seguire, la gara, sempre tra le mura del PalaAssi, contro la Fidelis Torretta (domenica 14 – ore 16:00). Il mini-girone di andata si conclude sabato 20 febbraio, alle ore 18:00, sul campo della Battipagliese Volley.Tutte le gare della Lavinia Group Volley Trani si disputeranno a porte chiuse.Domenica 24 gennaio, 17:30 / Lavinia Group Volley Trani – Narconon Melendugno (in casa)Sabato 30 gennaio, 18:30 / Primadonna Bari – Lavinia Group Volley Trani (fuori casa)Domenica 7 febbraio, 17:30 / Pallavolo Crotone – Lavinia Group Volley Trani (fuori casa)Domenica 14 febbraio, 16:00 / Lavinia Group Volley Trani – Fidelis Torretta (in casa)Sabato 20 febbraio, 18:00 / Battipagliese Volley – Lavinia Group Volley Trani (fuori casa)Mercoledì 24 febbraio, 18:30 / Narconon Melendugno – Lavinia Group Volley Trani (fuori casa)Domenica 7 marzo, 17:30 / Lavinia Group Volley Trani – Primadonna Bari (in casa)Domenica 14 marzo, 17:30 / Lavinia Group Volley Trani – Pallavolo Crotone (in casa)Sabato 20 marzo, 16:00 / Fidelis Torretta – Lavinia Group Volley Trani (fuori casa)Domenica 28 marzo, 17:30 / Lavinia Group Volley Trani – Battipagliese Volley (in casa)