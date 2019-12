Lavinia Group Volley Trani impacciata, contro Contrader Benevento arriva una sconfitta

Lavinia Group Volley Trani impacciata, contro Contrader Benevento arriva una sconfittaQuarto stop in campionato per le biancazzurreTracollo Lavinia Group Volley Trani in campionato. Nella decima giornata di serie B2, le ragazze del presidente Cosentino hanno rimediato una sconfitta fuori casa contro Contrader Benevento, per 3-0.Le tranesi non hanno potuto nulla contro le beneventane che, non intimorite dalla distanza in classifica dalle avversarie, hanno giocato a viso aperto e hanno imposto fin da subito il proprio gioco in campo. Le biancazzurre, apparse particolarmente insicure in diverse fasi della gara, hanno avuto difficoltà a reggere i colpi più volte precisi delle campane.All'interno della palestra "Alberti" di Benevento, mister Mazzola si è affidato al sestetto formato dalla palleggiatrice D'Agostino, con Binetti e Montenegro come bande; Novia ha agito come opposto, Piemontese e Di Corato sono state schierate come centrali. Titolare Il libero Sollecito. A disposizione, Lionetti, Curci, Miranda, Gabriele e Cosentino.L'apparente buona partenza delle tranesi nel primo set (2-4) è stata presto annullata dalle padrone di casa, arrivate al primo time-out in avanti (16-10). Il ridursi del vantaggio (16-13) non ha preoccupato le ospiti che, tornate sui loro passi (20-15), hanno chiuso a proprio favore il parziale (25-20).Le tranesi hanno provato a reagire nel secondo set (5-8), ma le beneventane hanno preso nuovamente coraggio e hanno pareggiato i conti (10-10). Ultimi sussulti biancazzurri (16-16), poi le campane hanno premuto sull'acceleratore (19-16) e, nonostante qualche rischio di troppo nel finale (24-22), hanno messo in cassaforte il successo vincendo il secondo parziale (25-22).Nel terzo set, la partenza sprint delle biancazzurre (0-6) non ha demoralizzato le padrone di casa che, punto a punto, hanno acciuffato il pareggio (9-9). Dopo una fase equilibrata (14-14), le ragazze allenate da mister Franzese sono salite in cattedra e hanno distaccato le avversarie (19-15). Le tranesi hanno provato a rimanere in gara fino all'ultimo (21-18), ma non è bastato per fermare le campane, che hanno così centrato il successo (25-19).Si conclude dunque con una sconfitta il 2019 della Lavinia Group Volley Trani, che tornerà a giocare domenica 12 gennaio 2020, alle ore 18:00, contro Ciuciu Offida. La prima gara del nuovo anno si disputerà tra le mura di casa del palazzetto "Assi" di Trani.Ufficio stampa Adriatica Volley Trani, Pietro Losciale