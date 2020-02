Lavinia Group Volley Trani impacciata, contro Molinari Napoli arriva la terza sconfitta consecutiva

Paga i tanti errori lache, nella quindicesima giornata di serie B2, ha rimediato la terza sconfitta consecutiva in campionato contro, per 3-0. Negativa la prova delle tranesi, apparse impacciate in diverse fasi della gara. Meglio le campane che, cinicamente, hanno approfittato della prestazione negativa delle avversarie.Al "PalaVesuvio" di Napoli,ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice D'Agostino, con Binetti e Montenegro come bande; Novia ha agito come opposto, Di Corato e Gabriele le centrali. Sollecito schierata come libero. A disposizione, Cosentino, Curci, Dileo e Lionetti.Dopo una prima fase equilibrata (7-7), le padrone di casa si sono portate in vantaggio (11-7). Le campane hanno gestito meglio la gara (17-12), sfruttando diverse imprecisioni tra le avversarie.ha provato a scuotere le sue chiamando in causa Cosentino e Lionetti, ma non è bastato: le padrone di casa, che già conducevano il parziale in vantaggio (22-15), non hanno fatto altro che chiudere a proprio favore il primo set (25-18).Il secondo parziale ha ricalcato le orme del primo, con le ragazze allenate da misterche, dopo una fase iniziale di equilibrio (7-7), hanno nuovamente condotto la gara (14-10 al primo time-out). La reazione delle ospiti non è giunta (22-17), permettendo alle campane di mettere in cassaforte il successo vincendo il secondo parziale (25-20).Nel terzo set le tranesi non hanno cambiato il passo, subendo ancora una volta gli attacchi delle avversarie (9-6).ha provato a tenere in gara le sue con due ace consecutivi (9-8), ma le campane hanno nuovamente preso in mano il pallino del gioco (19-10), arrivando a chiudere il parziale in netto vantaggio (25-15).Le tranesi proveranno a fermare il trend negativo in campionato domenica 23 febbraio, alle ore 18:00: al palazzetto "Assi" di Trani,ospiteranno le ragazze della Deco Domus Noci.