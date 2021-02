Lavinia Group Volley Trani ko a Crotone. È la terza sconfitta di fila

Continua il momento negativo della Lavinia Group Volley Trani in campionato. Nella terza giornata di serie B2, le biancazzurre hanno rimediato una sconfitta esterna contro Pallavolo Crotone, con il risultato di 3-0.Nulla da fare, dunque, per le tranesi, che a Crotone rimediano la terza sconfitta di fila in campionato. C'è ancora da lavorare per le ragazze allenate da mister Mauro Mazzola che, ad ora, non hanno totalizzato punti in classifica.L'allenatore delle biancazzurre si è affidato al sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, con De Kunovich come opposto. De Toma e Binetti laterali, Di Leo e Giancane come centrali. Sollecito ha agito come libero. A disposizione, Curci, Miranda, Abbattista e Volpe.Nonostante il vantaggio delle tranesi nelle prime battute del primo set (5-7), il parziale è stato caratterizzato da sostanziale equilibrio (12-12). Le biancazzurre sono calate nei ritmi e, passate sotto (15-12 al primo time-out), hanno subìto l'aggressività delle avversarie. Mister Mazzola ha inserito in campo Miranda e Abbattista, ma vano è stato il tentativo di riaprire la prima frazione (17-16 al secondo time-out): le padrone di casa sono salite in cattedra e hanno conquistato il primo parziale (25-20).Reazione delle ospiti nel secondo set (2-5). Le tranesi hanno pagato l'incostanza e, nonostante il buon momento (5-8), sono state presto raggiunte dalle avversarie (9-9). Di Leo ha tenuto in gara le sue (12-12), prima che le padrone di casa tornassero sui propri passi (17-13 al primo time-out). Con caparbietà, le tranesi hanno riaperto sul finale il parziale (22-20), aprendo ad una fase di gara particolarmente tesa. Le ospiti hanno sfiorato il pareggio (23-22), dando possibilità alle padrone di casa di chiudere il parziale (25-23).Le biancazzurre hanno accusato il colpo nel terzo set, con le crotonesi che, a metà parziale, si sono spinte nettamente in avanti (11-6). Con l'ingresso di Volpe in campo il gap si è ridotto (15-13), ma solo per poco: al time-out il vantaggio delle padrone di casa è netto (19-13), a tal punto da permettere loro di vincere il terzo parziale (25-16).Domenica 14 febbraio, alle ore 16:00, la Lavinia Group Volley Trani proverà a superare la crisi di risultati contro Fidelis Torretta. La gara si terrà - a porte chiuse - tra le mura del PalaAssi di Trani.