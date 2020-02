Lavinia Group Volley Trani verso l'insidioso match contro la capolista Link campus Stabia

È una gara certamente complessa quella che vedrà impegnata ladomenica 9 febbraio, alle ore 18:00, contro la capolista. La gara, valida per la quattordicesima giornata di serie B2, si terrà tra le mura del palazzetto "Assi" di Trani.Ruolino di marcia invidiabile per le campane, che occupano il primo posto in classifica - con una sola sconfitta rimediata nel girone di andata del campionato. Nell'ultima giornata disputata, le stabiesi hanno centrato un ulteriore successo contro Besana Nola, per 0-3.Al giro di boa del campionato, leoccupano il sesto posto in classifica, con il bilancio di otto vittorie e cinque sconfitte. Nell'ultima giornata di serie B2, le biancazzurre hanno rimediato uno stop contro Cantine Paolo Leo Mesagne, con il risultato di 1-3.Nonostante la sconfitta, il tecnico delle biancazzurre,è soddisfatto per la prestazione offerta dalle sue nell'ultima gara del girone di andata: «Contro il Mesagne abbiamo fatto una prestazione convincente. Siamo riusciti a stare in partita contro una squadra attrezzata per fare il salto in categoria superiore. Non so se si poteva fare meglio: abbiamo fatto il possibile per restare in gara, ne è uscita una gran bella partita. Brave le ragazze ad aver affrontato un avversario di questa portata tenendogli testa», le sue parole.Per fermare le stabiesi servirà una prestazione convincente: «Domenica giocheremo contro una squadra più che attrezzata per vincere il campionato. Faremo il nostro meglio, cercando di continuare a crescere» ha commentato il coach, prima di concludere: «È un banco di prova importantissimo, per vedere fino a che punto siamo arrivati. Non so cosa riusciremo a fare, è un incontro difficilissimo da affrontare. Ce la metteremo tutta, provando a rimanere il più possibile in partita».Sfida altrettanto difficile sarà quella che sabato 8 febbraio, alle ore 18:30, porrà di fronte alla Lavinia Group Volley Trani la capolista Gsd Giovinazzo, in serie D. L'appuntamento è tra le mura del Palazzetto dello sport di Giovinazzo.