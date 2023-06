ll Dorado Padel Center di Trani vince la tappa olandese del Fip Promises con Antonio Veneziani e Enzo Vista

Antonio Veneziani (15 anni) ed Enzo Vista (16 anni) si aggiudicano il FIP PROMISES nella tappa del circuito svoltasi in Olanda tra i giorni 26/27/28 maggio c.a. Precisamente a Zeist, cittadina nella provincia di Utrecht.La coppia barlettana, tesserata con il Dorado Padel Center di Trani, allenata dai maestri Gigi Piazzolla e Juan Carlos Rodriguez Ruz, partendo dal tabellone principale, precisamente dai quarti di finale, essendo testa di serie N.2, ha sconfitto in ordine (quarti di finale) la coppia belga Cuyvers-Rube per 6-1 6-1. Successivamente, in una semifinale molto combattuta, ha battuto l'altra coppia belga formata da Pille-Gailliaert con il punteggio di 6-3 6-4. Infine nella finale del torneo ha avuto la meglio sulla la coppia olandese Hazebroek-Planken, testa di serie N.1 del tabellone per 6-0 6-3.Un ottimo traguardo raggiunto nel primo importante appuntamento dell'anno.Li rivedremo al prossimo FIP DI NOVARA a breve.