Lorenzo e Corrado: due tranesi in Barcolana, la regata più grande e più bella del mondo

Sono in mare a Trieste a gareggiare Lorenzo Conversano e Corrado Capece Minutolo, uno alla sua prima Barcolana, l'altro alla decima: esperienze dai tempi diversi ma dalla emozione all'ennesima potenza per entrambi.La regata più bella del mondo ,che vede quest'anno a Trieste la partecipazione di oltre 1600 imbarcazioni e un moderato - al punto giusto - vento di Bora che sta caratterizzando la competizione, ha due protagonisti della nostra città, che quanto a tradizione velica non scherza affatto.E infatti mentre sogniamo una Barcolana tranese , attendiamo il rientro in porto dei due, uno su Kalemba II, una 12 m con sette membri dell'equipaggio, l'altro sui 25 metri di Idrusa, in una squadra da 24 Velisti che ambisce alle prime posizioni.E comunque stia andando, buon vento ragazzi!