Luciano Pace-Soccer Trani, trattativa in fase di definizione

La nuova Soccer Trani, targata 25/26, è pronta ad una vera e propria rivoluzione, dentro e fuori dal campo: secondo quanto riportato dalla pagina di informazione calcistica VoceTranese,: l'imprenditore milanese, con origini baresi, sarebbe dunque pronto a diventare ildel sodalizio tranese, affiancato da Ignazio Di Lauro, che avrà il ruolo di vice-presidente. Si attende l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.Gran parte dell'organico della stagione appena trascorsa potrebbe subire variazioni, a partire dall'allenatore che, a meno di eventuali novità, dovrebbe portare alla firma di, attuale tecnico del Virtus Mola, impegnato domenica prossima nella delicatissima finale playoff contro il Virtus Palese.Sembrerebbe che in casa Soccer Trani si stia alzando l'asticella; ricordiamo che, per il terzo anno consecutivo, i tranesi disputeranno il campionato di Promozione, ma occhio ad eventuali sorprese. Si attendono anche sviluppi per comprendere quali, e se, ci saranno giocatori riconfermati., in vista della prossima stagione.