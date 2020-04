Lutto nel mondo dello sport tranese, morto il Maestro Savino Fabiano

Si è spento improvvisamente, all'età di 64 anni, Savino Fabiano, maestro tranese di Arti Marziali conosciuto in tutta Italia.A darne notizia è stato tra i primi il delegato provinciale del Coni, Antonio Rutigliano, attraverso un post sulla sua pagina facebook: «Ho appena appreso la triste notizia della improvvisa scomparsa del Maestro Savino Fabiano (nella foto il primo a destra) - scrive Rutigliano, che continua -, una delle figure più importanti del karate del nostro territorio. A nome degli sportivi tutti della nostra provincia voglio porgere le più sincere condoglianze ai suoi familiari».Il Maestro Fabiano vantava una vasta esperienza acquisita in oltre 40 anni di pratica nel campo delle arti marziali e dello sport da combattimento in genere, nonché la ricerca continua di tecniche e metodologie di dimostrata praticità ed efficacia per la difesa personale che lo portano a fondare nel 2005 la "KO AI RYU BU JUTSU" international school of martial arts and self defence , riconosciuta nel 2008 a livello internazionale.