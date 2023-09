Matteo Totaro è il nuovo coach della squadra femminile New Juve Trani

Ex calciatore di basket, vanta una forte esperienza in varie squadre pugliesi

La squadra femminile della ASD New Juve Trani, che in questa stagione 2023/24 militerà in serie B nazionale, sarà guidata dal coach Matteo Totaro.Figura di rilievo, anche a livello nazionale, nel basket italiano giocato (ex giocatore di Brindisi, Scafati, Firenze, Barletta, Avellino) e anche con una forte esperienza da allenatore di varie squadre pugliesi, Matteo ha subito sposato il progetto avviato già da qualche anno dalla società di portare il basket femminile tranese ad alti livelli.