Mauro Di Pinto nuovo preparatore atletico dell'Apulia Trani

Un'altra primissima scelta, dopo quella del tecnico Preziosa, fatta in casa Apulia Trani. Questa volta si tratta del preparatore atletico, classe 1994 con laurea Magistrale in Scienze Motorie e patentino da preparatore atletico Mauro Di Pinto. Per lui è la prima esperienza nel femminile dopo aver lavorato nel Settore Giovanile del Don Uva, nella Juniores del Corato e poi nella Juniores Nazionale a Bisceglie.Ecco le prime dichiarazioni del Professor Di Pinto: "All'Apulia Trani mi ha portato il tecnico Preziosa con cui avevo lavorato ai tempi del Don Uva. Lui era già stato protagonista a Trani nel 2018 e mi ha parlato benissimo della società. Conosco pochissimo il mondo femminile: calcisticamente per me sarà la prima avventura. Pur non avendo conosciuto tutta la dirigenza posso dire che l'impatto è stato positivo".Lavoro e metodologie: "Lunedì inizieremo a lavorare sul campo: il tempo non è tanto e perciò dovremo aumentare il carico e ridurre il volume lavorando sulla prevenzione visto che le donne tendono ad avere maggiori problematiche alle ginocchia e alla catena posteriore".Gli obiettivI: "Sicuramente fare esperienza in questo mondo in un campionato ostico come quello della serie C. La società ha un progetto a lungo termine…".