Mazzilli illude il Trani, Cicerello e Lorusso travolgono i biancazzurri: 4-1 per l'Unione Bisceglie

: Di Bari, Zinetti, Losacco, Cordisco, Bufi (32'st Palumbo), Dispoto, Papagni (35'st Preziosa), Guerra, Lorusso (25'st Binetti), Compierchio (12'st Musa Leigh), Cicerello All. Di Simone: Orizzonte, Colella, Muciaccia, Dentamaro (25'st Fanelli), Bartoli (10'st Dell'Era), Ciciriello (34'pt Schirizzi), Ceglie, Mazzilli, Moussa (35'st Moretti), Negro, Stancarone (15'st Caruso) All. Sisto: Palmieri di Brindisi: 13'pt Mazzilli, 35'pt e 15'st Cicerello, 4' e 10'st LorussoImpegno complicato per la Vigor sul sintetico del "Di Liddo" di Bisceglie: il positivo stato di forma dei padroni di casa si somma alla consueta emergenza che priva mister Sisto di alcune pedine essenziali. L'avvio di gara, tuttavia, risulta favorevole al Trani che si porta in vantaggio al 14' con Mazzilli (imbeccato nella circostanza da Dentamaro ed al rientro a distanza di oltre un mese) la cui rete rappresenta l'unico aspetto positivo di una domenica da cancellare. L'Unione reagisce siglando il pari al 35' con Cicerello e sorpassando i biancazzurri al 4' della ripresa grazie all'ex Lorusso che supera l'estremo ospite. La seconda frazione di gioco è caratterizzata dal dominio locale che si concretizza nelle marcature di Compierchio e Lorusso (entrambi, quindi, autori di una doppietta) che al 10' ed al 15' sigillano il definitivo ed inappellabile 4-1.La disastrosa trasferta in quel di Bisceglie coincide con il secondo ko consecutivo della compagine tranese, disfatta che accentua le problematiche che fin da agosto attanagliano il gruppo guidato da Sisto; le criticità sono state finora offuscate dai risultati positivi che hanno rinvigorito giocatori, staff tecnico e parte dell'ambiente calcistico cittadino. I sostenitori biancazzurri, pur non coltivando illusioni di alcun genere, sono sconcertati e rammaricati per la piega negativa assunta da una stagione che ha quasi sempre visto il Trani in orbita playoff ed in grado, soprattutto, di oltrepassare i propri limiti mantenendo l'invidiabile media di due punti a partita.L'esiguità di un organico composto principalmente da giovanissimi (al "Di Liddo" la Vigor ha terminato il match con quattro under ed altri elementi che, pur senza quello status, non hanno più di 20-21 anni) e le pecche societarie, palesate a livello nazionale con l'infortunio occorso a Picci contro l'Audace Barletta, stanno determinando un inevitabile calo che rischia di vanificare il lavoro egregiamente svolto fino a gennaio.A completare l'attuale quadro a dir poco fosco sono i risultati provenienti dagli altri campi: la 22^ giornata di Eccellenza, infatti, si rivela avara di soddisfazioni anche a causa dei contemporanei successi di Barletta 1922 ed Ugento che, dunque, riducono a tre lunghezze il margine nei confronti del Trani (terzo a quota 37). Il Corato, pur perdendo terreno dal Molfetta, è adesso a +10 sui biancazzurri: la disputa dei playoff regionali è a rischio per la compagine di Sisto e, di conseguenza, per le inseguitrici che accusano un gap maggiore dai neroverdi.Molfetta 51Corato 47Trani (-3) 37Ugento 34Barletta 34Unione Bisceglie 31Audace Barletta 31Martina (-1) 28Gallipoli 27Vieste 27Otranto 26Orta Nova 26Fortis Altamura 24Deghi 21San Marco 19San Severo 15