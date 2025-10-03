Soccer Trani
Noicattaro-Trani, sfida d’altri tempi. Moscelli: «Partita di cartello, ma in palio solo tre punti»

La sfida si disputerà al ‘Caduti di Superga’ di Mola: 200 biglietti per i tranesi

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 19.32
È tempo di big-match in Promozione: la capolista Soccer Trani, reduce da quattro vittorie su quattro e dal passaggio del turno in Coppa, è ospite del Noicattaro, una tra le candidate alla vittoria finale del torneo. La sfida, per l'occasione, si disputerà al 'Caduti di Superga' di Mola, con calcio d'inizio fissato alle 20.30. Per i tranesi in palio punti importanti, per allungare in vetta e dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere la squadra da battere.

Attualmente, i ragazzi allenati da Muzio Fumai, sono quinti a quota sette punti, in seguito al pareggio contro il Real Siti, alle due vittorie contro Virtus Andria e Don Uva e all'unica sconfitta contro il Palese. Occhi puntati su Massimo Fumai, ex giocatore del Trani, su cui sono circolate voci di un possibile ritorno in estate, e Davide Fieroni, attuale capocannoniere e autore di sessanta reti nelle scorse due stagioni. Oltretutto, si prospetta spettacolo anche sugli spalti: due tifoserie storiche, pronte a caricare la propria squadra. Per i tranesi sono in vendita circa 200 biglietti per il settore ospiti.

Per l'occasione, è intervenuto in conferenza mister Moscelli, presentando il posticipo della 5^giornata: «Noicattaro? Affrontiamo una concorrente diretta, vogliamo dire la nostra, cercando di vincere la partita. La prepareremo al meglio e con rispetto verso l'avversario. Dopo dodici trasferte senza vittoria contro loro, cercheremo di invertire questo dato. È una partita di cartello, ma ci sono solamente tre punti in palio. I ragazzi sono tutti a disposizione, sarà un problema schierare un undici titolare. Sei punti tra Apricena e Noicattaro? Non cambio idea, daremmo un messaggio da coltivare nel tempo in caso di doppia vittoria in trasferta. Gol degli attaccanti? Ne faranno altri, sono dei professionisti»

Parola anche a Francesco Stella, difensore: «È stato emozionante tornare qui a Trani, lavoriamo per mantenere e crescere questo entusiasmo che si è creato. Abbiamo alte aspettative, vogliamo ottenere il massimo in coppa e in campionato. Infortunio? È stato sofferente non poter aiutare la squadra. Numeri della difesa? Stanno lavorando bene, così come tutta la squadra, difendiamo e attacchiamo bene. I nomi qui non mancano»
