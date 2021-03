Nuovo impegno esterno per la Lavinia Group Volley Trani: sabato gara sul campo della Fidelis Torretta

In serie B2, la Lavinia Group Volley Trani torna in campo. Sabato 20 marzo, alle ore 16:00, le biancazzurre renderanno visita alla Fidelis Torretta. La gara, valida per la penultima giornata del girone M2, si terrà a porte chiuse tra le mura del PalaPicasso di Crucoli.Le calabresi occupano il terzo posto in classifica, a quota quindici punti – con il bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte. Nell'ultima giornata disputata, le ragazze allenate da mister Scandurra hanno conquistato una vittoria per 3-0, contro la Primadonna Bari.In attesa di recuperare due gare precedentemente rinviate, le biancazzurre si presentano alla gara contro le giallonere al quinto posto in classifica, con tre punti fino ad ora ottenuti. Risale al 24 febbraio l'ultima partita disputata dalle tranesi: al Palazzetto dello sport di Otranto, la partita contro la capolista Narconon Melendugno terminò con il risultato di 3-0.L'allenatore delle biancazzurre, Mauro Mazzola, ha così commentato la gara contro le calabresi: «Contro il Torretta sarà una sfida molto impegnativa. Troveremo una squadra in forma, con continuità nel gioco. Non sarà una gara semplice».A poche gare dalla conclusione della prima parte della stagione «l'obiettivo è portare a termine il campionato nella migliore maniera possibile», ha commentato il coach delle tranesi. «Cercheremo di crescere, dando continuità alle atlete e migliorando dal punto di vista atletico», ha poi concluso.