A Lignano Sabbiadoro, Oltre Sport batte per 1-0 ASD Red Cobra Palermo e conquista l'accesso alla finale scudetto del Campionato Nazionale di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettrica). Decisivo il rigore trasformato allo scadere di un match intenso e combattuto dal bomber Pasquale Troccoli.Stasera alle 21.00, sempre sul rettangolo del "Bella Italia EFA Village", i rossoblu allenati da Domenico Di Gennaro e Benedetto Topputo sfideranno i campioni in carica della ASD Thunder Roma ONLUS (vittoriosi a loro volta di misura sul Venezia Fc) nella gara che assegnerà lo scudetto tricolore! Match in diretta sulla pagina youtube della FIPPS Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport.