Orgoglio tranese: Wei Hai kungfu Trani sul podio a Catania

Tante medaglie in Sicilia per la Coppa Italia 2021

Si chiude in positivo il calendario federale 2021 per il kungfu tranese dell'asd Wei Hai diretta dalM° Pignataro Antonio: dopo Bologna e Alessandria il team conquista nel Mezzogiorno nove medaglie con undici atleti.Tre ori, quattro argenti e due bronzi. Da nord a sud il team tranese riceve elogi per i suoi preparati atleti di wushu tradizionale e sanda (kickboxing cinese).Nel 2022 inoltre sarà proprio Trani la location prescelta per ospitare i Campionati Italiani di Sanda Federali (FIWUK).Medagliere:SANDA (kickboxing cinese)- ORO Nunziata Thomas (junior) -65kgSanda contatto pieno;- ORO Ancler Christian (cadetto) -52kgQinda contatto leggero;- ORO Scaringi Francesco (cadetto) -56kgQinda contatto leggero;- ARGENTO Lampidecchia Sergio (senior) -85kgSanda contatto pieno;WUSHU TRADIZIONALETAO LU (Forme)- ARGENTO Luigi Scassano (Junior)Shaolin quan M;- ARGENTO Gargiuolo Sara (cadetto)Shaolin quan F;- ARGENTO Nachiro Umberto (cadetto)Shaolin quan M;- BRONZO Rutigliano Antonio (cadetto)Shaolin quan M;- BRONZO Lampidecchia Aurora (cadetto)Shaolin quan F.