Ottima prestazione per la Juve Trani nella prima di campionato

Ottima prestazione per la F.lli Lotti new Juve Trani che, nonostante la sconfitta per 69-81 contro New Mola Basket nella prima giornata di andata del Campionato di Serie C Gold, convince e gioca una bellissima partita in un Pala Assi gremito di gente.È cominciato così l'esordio del rinnovato roster della stagione 2022-2023, guidato da coach Slavko Djukic: in campo un graditissimo ritorno, quello di Fabio Galantino, nel ruolo di Capitano, oltre ai nuovi acquisti Jakub Kasa, Vincenzo Amato, Vincenzo Riontino e la riconferma di Stefano Miccoli. Da aggiungere, anche la presenza di alcuni under provenienti dal nostro settore giovanile.Insomma una Juve Trani che esce a testa alta da un primo match non semplice, in cui durante il primo quarto è stata anche in vantaggio sulla squadra ospite e che ha perso di misura.Un generoso GRAZIE a tutti i nostri tifosi, grandi e piccoli, che hanno supportato la squadra in questo primo incontro di campionato.Ed ora testa alla prossima, in trasferta contro Pallacanestro Monteroni, Domenica 23 ottobre alle 18.00.