Pallavolo femminile, a Bari brillante esordio dell'Accademia dello Sport e Cultura

27-25

25-22.

Brillante esordio del neo gruppo di pallavolo femminile dell'Accademia dello Sport e Cultura nella prima giornata della nea Coppa Italia di serie Di nazionale.Giornata memorabile: dopo otre 45 anni è tornata in campo una squadra tutta dal vivaio cittadino.L'accordo tecnico non la Scuola Federale di Pallavolo Aquila Azzurra, nonostante le varie difficoltà che si sono affrontate, ricomincia a dare i suoi frutti e sabato a Bari nella prima giornata del Coppa Italia Nazionale di Serie D ha fatto un figurone contro una squadra con elementi espertissimi e di serie superiore.La formazione guidata da mister Pinto (Mister Chieppa temporaneamente non disponibile) ha mostrato sul campo tutto l'entusiasmo di un team con la grande voglia di essere sul campo, entusiasmo che si propaga su tutta la rinnovata struttura. Un viatico di puro entusiasmo sportivo per tutti. Una medicina salutare in questa fase di ripartenza.Questi i risultati:25-21