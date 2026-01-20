Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3

Seconda Categoria, è terminata, domenica 18 gennaio, la 14esima giornata di campionato: la, reduce dal pirotecnico 0-9 rifilato al Rodi Garganico, non ha intenzione di interrompere la propria marcia vincente: sconfitto anche il, con un nettoche permette ai tranesi di, salendo a quota 36 punti, cinque in più dal Virtus Sammarco secondo, fermo a 31.Un percorso che, come ribadito più volte, continua ad essere, quello della Polisportiva Trani che, giornata dopo giornata, si avvicina al suo obiettivo:. Per ora, il cammino parla chiaro:. 59 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Gaetano Tortosa, Campanale, Cafagna, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Dinoia. Dopo soli 15 minuti, i padroni di casa restano in dieci uomini, a causa dell'espulsione diretta di Iannone. Al 20' i tranesi passano in vantaggio: Dinoia imbuca perche scarta il portiere e insacca in rete: 0-1, risultato con cui si va a riposo.Nella ripresa, l'Ischitella colpisce in pieno i legni ma, dopo qualche minuto, la Polisportiva raddoppia: uno scatenatointercetta un cross di Desimine e firma lo 0-2, che mette al sicuro il match. A chiudere i conti ci pensa capitan: punizione laterale, sulla mischia creatasi il tranese riesce a segnare il definitivo 0-3.per gli uomini di Abruzzese che, nel prossimo turno, ospiteranno al 'Capirro Sport Village' il Redheart Sannicandro.