Calcio
Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3
I tranesi consolidano il primo posto, salendo a quota 36
Trani - martedì 20 gennaio 2026 13.54
Seconda Categoria, è terminata, domenica 18 gennaio, la 14esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal pirotecnico 0-9 rifilato al Rodi Garganico, non ha intenzione di interrompere la propria marcia vincente: sconfitto anche il Marconi Ischitella, con un netto 0-3 che permette ai tranesi di consolidarsi in vetta, salendo a quota 36 punti, cinque in più dal Virtus Sammarco secondo, fermo a 31.
Un percorso che, come ribadito più volte, continua ad essere sorprendente, quello della Polisportiva Trani che, giornata dopo giornata, si avvicina al suo obiettivo: vincere il campionato. Per ora, il cammino parla chiaro: 14 partite, 11 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. 59 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).
Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Gaetano Tortosa, Campanale, Cafagna, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Dinoia. Dopo soli 15 minuti, i padroni di casa restano in dieci uomini, a causa dell'espulsione diretta di Iannone. Al 20' i tranesi passano in vantaggio: Dinoia imbuca per Desimine che scarta il portiere e insacca in rete: 0-1, risultato con cui si va a riposo.
Nella ripresa, l'Ischitella colpisce in pieno i legni ma, dopo qualche minuto, la Polisportiva raddoppia: uno scatenato Dinoia intercetta un cross di Desimine e firma lo 0-2, che mette al sicuro il match. A chiudere i conti ci pensa capitan Tortosa: punizione laterale, sulla mischia creatasi il tranese riesce a segnare il definitivo 0-3.
Sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Abruzzese che, nel prossimo turno, ospiteranno al 'Capirro Sport Village' il Redheart Sannicandro.
