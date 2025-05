Premio nazionale Libertas, riconoscimento per il maestro Sebastiano Mastrulli

Per il suo impegno sportivo e sociale

Si è svolta sabato 17 maggio 2025, presso il prestigioso Salone d'Onore del Foro Italico di Roma, la Premiazione Nazionale Libertas, evento promosso dal Centro Sportivo Libertas per rendere omaggio a tecnici, dirigenti e operatori che si distinguono ogni giorno nella promozione dello sport e dei suoi valori educativi.Alla cerimonia hanno partecipato figure di spicco del panorama sportivo e istituzionale, tra cui:- Giovanni Malagò, Presidente del CONI-Giuseppe Conte, Deputato della Repubblica Italiana- Andrea Pantano, Presidente Nazionale del Centro Sportivo Libertas- E altre figure importanti.Tra i premiati, anche Sebastiano Mastrulli, maestro di arti marziali e dirigente dell'ASD MASK Trani, che ha rappresentato con orgoglio la città di Trani ricevendo un importante riconoscimento per il suo costante impegno nella diffusione dello sport come strumento di inclusione, educazione e crescita sociale.