Promozione, domenica amara per la Soccer Trani: passa il Bitritto Norba 4-2

Ennesima sconfitta stagionale per la Soccer Trani:. I tranesi perdono anche la quinta posizione in classifica: sorpasso del Lucera, che allunga a 50 punti, uno in più di Terrone e compagni.Si scende in campo per la 33esima giornata del campionato di Promozione: al 'Sant'Angelo dei Ricchi' si affrontano Soccer Trani e Bitritto Norba. Mister Giangaspero schiera un 4-3-1-2 con Magnifico tra i pali, Tortosa, Sementino, Campanella e Rana in difesa. In mediana spazio a Dentamaro, affiancato da Ragno e Binetti. Sulla trequarti Vitale, alle spalle del tandem Piombarolo-Terrone.Al 6' imbucata di Ragno per Terrone, che però non riesce a concretizzare. All'11' la Soccer Trani va vicinissima al vantaggio: destro terra-area terrificante di Rana che si schianta in pieno sul palo interno, per poi attraversare la linea di porta, senza mai attraversarla.. Al 25' Binetti innesca in contropiede ancora Vitale, ma il suo destro termina alto sopra la traversa. Al 31' Pomes dice no a Piombarolo: provvidenziale intervento per evitare il raddoppio tranese.. Al 35' seconda occasione di giornata per Piombarolo, Pomes ribatte nuovamente.La prima frazione termina in parità. Al 60' Salvemini va vicinissimo alla rete del pari: il suo potente destro si schianta in pieno sul palo, a Pomes battuto. Al 75' Vitale, innescato precisamente da Salvemini, sciupa tutto con un pallonetto che non inquadra lo specchio di porta. All'83' tentativo di De Giglio, respinge Magnifico. Tre minuti più tardi Sementino, da posizione ravvicinata, spedisce alto.. Due minuti più tardi Pomes dice no alla conclusione da calcio piazzato di Vitale. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Bitritto Norba batte Soccer Trani 4-2