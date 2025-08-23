Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani

Soccer Trani - Virtus Andria (07/09/25-04/01/26) Don Uva - Soccer Trani (14/09/25-11/02/26) Soccer Trani - Cosmano Sport Foggia (21/09/25-18/01/26) Atletico Apricena - Soccer Trani (28/09/25-25/01/26) Noicattaro - Soccer Trani (05/10/25-01/02/26) Soccer Trani - Borgorosso Molfetta (12/10/25-08/02/26) Corato - Soccer Trani (19/10/25-15/02/26) Soccer Trani - San Marco (26/10/25-22/02/26) Norba Mola - Soccer Trani (2/11/25-01/03/26) Soccer Trani - Virtus Bisceglie (09/11/25-08/03/26) Rinascita Rutiglianese - Soccer Trani (16/11/25-15/03/26) Soccer Trani - San Severo (23/11/25-22/03/26) Molfetta - Soccer Trani (30/11/25-12/04/26) Soccer Trani - Atletico Gargano (07/12/25-19/04/26) Lucera - Soccer Trani (14/12/25-26/04/26) Soccer Trani - Real Siti (18/12/25-03/05/26) Virtus Palese - Soccer Trani (21/12/25-10/05/26)

Promozione, al via la stagione 2025/26: con un comunicato ufficiale, la LND Puglia ha ufficializzato idel campionato. Esordio casalingo per la Soccer Trani, candidata principale alla vittoria finale, contro la, società che, nelle ultime settimane, ha acquisito il titolo sportivo del Canusium. La sfida si disputerà, allo stadio 'Lapi' di Trani, pronto ad indossare l'abito delle grandi occasioni per l'esordio stagionale dei tranesi. La prima trasferta sarà sul sintetico del 'Di Liddo' di Bisceglie contro il Don Uva mentre, il primo big-match, sarà a Noicattaro ad inizio ottobre. La Soccer Trani concluderà il proprio campionato in casa, contro il Virtus Palese. L'unico turno infrasettimanale sarà il 18 dicembre mentre, i riposi, saranno il 28 dicembre, 29 marzo e 5 aprile.Di seguito il calendario completo: