Promozione, finisce in parità tra Soccer Stornara e Soccer Trani: allo ‘Scirea’ è 1-1

ad andare in vantaggio saranno i padroni di casa, raggiunti poi dal solito Vitale, sempre più decisivo con la maglia biancazzurra. In termini di classifica, la Soccer rimane quinta in classifica, salendo dunque a quota 49 punti. Insegue il Lucera, distante due lunghezze.CRONACA - Si scende in campo per la 32esima giornata del campionato di Promozione: si affrontano Soccer Stornara e Soccer Trani. Mister Giangaspero si affida al solito 3-4-1-2 con Magnifico tra i pali, difesa composta da Elia, Campanella e Sementino. In mediana Ragno e Dentamaro, supportati da Precchiazzi e Rizzi sulle fasce. Sulla trequarti Vitale, alle spalle di Piombarolo e Terrone.La prima occasione del match è dello Stornara: cross dalla fascia, respinta di Campanella, la sfera arriva sui piedi di Urruma, attento Magnifico. Al 18' primo squillo della Soccer Trani con Vitale, conclusione di poco al lato. Al 26' tentativo di testa di Elia, palla alta sopra la traversa. Al 36' ci prova ancora Vitale con un destro dalla distanza che però non inquadra lo specchio.. Il primo tempo termina così.Partenza decisa dei tranesi alla ripresa con Elia, ma la sua traiettoria termina alta sopra la traversa.. Sei minuti più tardi ci prova Ragno, con un destro leggermente impreciso. I tranesi ci proveranno sino al triplice fischio, senza riuscire però a ribaltare il risultato: termina dunque 1-1 la sfida tra Stornara e Soccer Trani.