Promozione, la Soccer Trani ospita al ‘Sant’Angelo dei Ricchi’ il San Marco

Si scende in campo per la 31esima giornata del campionato di Promozione - Girone A:, quinta e fuori da ogni discorso riguardante i playoff,, terzo in classifica e ancora in lotta per la seconda posizione. Si riparte dunque dopo due settimane di stop, utili ai tranesi per recuperare qualche acciaccato, ma soprattutto per mettere minuti nelle gambe: negli ultimi giorni, infatti, i biancazzurri hanno affrontato in amichevole prima il Canosa, e dopo il Barletta. Due test di alto livello per i ragazzi di mister Giangaspero, a dimostrazione del lavoro svolto negli ultimi mesi.Domenica si affronteranno il miglior attacco del campionato, il San Marco (107 reti segnate), e la seconda miglior difesa, la Soccer Trani, con appena 32 gol subiti. Ci si aspetta una gara sostanzialmente equilibrata, nonostante gli ospiti non perdano dall'ultimo 2 febbraio: da lì in poi otto vittorie ed un solo pareggio. I tranesi, d'altro canto, arrivano a questo match in seguito al prezioso pareggio contro il Mola, terminato 1-1, che ha di fatto posto fine alle speranze di disputare la fase post-season.Ancora quattro giornate al termine della stagione 24/25: la Soccer Trani, che disputerà anche la prossima stagione il campionato di Promozione, dovrà affrontare, a partire da questa domenica, il San Marco, il Soccer Stornara, il Bitritto Norba e infine il Santeramo.Si ringrazia Davide Del Mastro per la foto.