Promozione, la Soccer Trani ospita il Molfetta Sportiva. In Terza, match decisivo per la Polisportiva

Il weekend delle società tranesi inizia in anticipo:, fanalino di coda del campionato fermo a 0 punti. Il match, valevole per la 23esima giornata di Promozione, si disputerà al 'Lapi' alle ore 15. Non dovrebbero esserci problemi per i tranesi, visti i risultati degli ospiti, che vantano 22 sconfitte su 22 match, oltre ad aver incassato ben 166 reti. È sicuramente un'opportunità importante per i ragazzi di Giangaspero, in cerca di continuità dopo la vittoria della scorsa domenica contro il Don Uva, arrivata in pieno recupero grazie alla perla di Vitale. In questo momento i tranesi occupano il settimo posto in classifica, con la zona playoff distante 7 punti.In Terza Categoria. Lo scorso weekend è arrivata la prova di maturità necessaria ai ragazzi allenati da mister Terrevoli per dare un chiaro segnale al campionato, ma soprattutto per avvicinarsi sempre di più al proprio obiettivo. Appuntamento domenica mattina alle ore 11.30.Sempre in Terza,, entrambe terze a quota 19 punti in classifica e certe della matematica qualificazione ai playoff. Il match si disputerà domenica pomeriggio alle ore 15, sempre al Capirro.