Promozione, la Soccer Trani ospita il Troia: tre punti per mantenere viva la speranza playoff

Si scende in campo per la 25esima giornata del Campionato di Promozione - Girone A:, penultimo e reduce da ben venti sconfitte in campionato, su ventiquattro match disputati. Come successe contro il Molfetta Sportiva, quello del 'Sant'Angelo dei Ricchi' sarà un match-jolly per i tranesi che, almeno di sorprese, dovrebbe facilmente portare a casa i tre punti, necessari per mantenere viva la speranza dei playoff: attualmente il quinto posto occupato dal Lucera dista cinque lunghezze, con i biancocelesti che però non vincono da più di un mese (l'ultima vittoria del Lucera risale al 19 gennaio contro il Troia).D'altro canto la Soccer Trani, che rincorre a 35 punti, è in un buon momento di forma:, quella dello scorso weekend contro la capolista Audace Barletta. Da domenica sino al 18 maggio i tranesi avranno a disposizione ben dieci gare per cercarsi di regalare un piazzamento playoff, obiettivo minimo a questo punto della stagione. Il calendario dei ragazzi di mister Giangaspero però non è affatto facile: Precchiazzi e compagni devono ancora sfidare infatti il Virtus Palese (quarto in classifica), il Lucera (quinto), il Mola (secondo) e il San Marco (terzo). Tanti scontri diretti dunque che potranno dire molto sulle reali ambizione della squadra tranese.