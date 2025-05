Promozione, penultima giornata: la Soccer Trani ospita il Bitritto Norba, in cerca di punti salvezza

Si scende in campo per la 33esima e penultima giornata del campionato di Promozione - Girone A:, quinta in classifica,, alla ricerca di tre punti che garantirebbero la salvezza diretta. I tranesi, da diverse giornate privi di reali obiettivi, sono reduci dalla sconfitta interna contro il San Marco, seguita dal pareggio dello scorso weekend contro lo Stornara. I ragazzi di mister Giangaspero, a due giornate dalla fine, proveranno quantomeno a difendere la quinta posizione dalle insidie del Lucera, distante due lunghezze e che, calendario alla mano, affronterà due squadre abbordabili, Molfetta Sportiva prima, e Borgorosso Molfetta poi.La Soccer Trani, d'altro canto, sarà impegnata, come detto, con il Bitritto Norba, per poi chiudere la stagione in trasferta, sul campo del Santeramo. Terminare questa annata al meglio, per poi iniziare a programmare il prossimo campionato di Promozione che, per ovvi motivi, dovrà vedere i tranesi protagonisti, con l'auspicio che gli errori accumulati durante l'anno, possano essere di insegnamento per ripartire ancora più determinati.