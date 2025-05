Promozione, Santeramo-Soccer Trani chiude la stagione dei tranesi: in palio il quinto posto

Si scende in campo per la 34esima ed ultima giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A:, quartultimo in classifica e ancora in gioco per la salvezza, ospita la, priva di reali obiettivi da ormai diverse settimane. I padroni di casa, certi di disputare i playout, attendono solamente di conoscere gli accoppiamenti definitivi. I tranesi d'altro canto, sembrano aver staccato definitamente la spina, e lo dimostrano gli ultimi risultati: sconfitta 0-3 contro il San Marco, 1-1 con lo Stornara, e l'ultima disfatta interna contro il Bitritto Norba, vittorioso 2-4.La Soccer Trani però èin classifica, attualmente occupata dal Lucera che, domenica, affronterà il Borgorosso Molfetta. Terminare quinti, almeno in teoria, sarebbe dovuto significare playoff, ma non sarà così, a causa dell'immensa distanza dal quarto posto: sono addirittura diciannove i punti che separano il Virtus Palese dal Lucera quinto e venti dalla Soccer Trani sesta.Non resta dunque che scendere in campo per un'ultima volta,, che si preannuncia particolarmente scoppiettante, viste le squadre retrocesse dall'Eccellenza (Corato e Molfetta su tutte) e non solo. Santeramo-Soccer Trani sarà dunque l' ultimo capitolo dell'annata 24/25.