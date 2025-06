Soccer Trani pronta ad allestire una corazzata: da Longo a Fiorentino, la situazione

La nuova ed ambiziosa Soccer Trani targata Luciano Pace è pronta a vivere una stagione sportiva da, nel prossimo campionato di Promozione, che vedrà i tranesi tra le principali candidate per il salto di categoria. Da svariate settimane sono iniziati a circolare i primissimi nomi che andranno a comporre l'organico 25/26 e, come riportato più volte dalla pagina VoceTranese, si parla di giocatori dal curriculum più che invidiabile, ma andiamo per gradi.Nel pomeriggio di martedì, è arrivata la primissima ufficialità, quella di, trequartista classe '94 in arrivo dalla Fucina, società dell'Eccellenza lombarda. Per il nativo di Noci una carriera tutt'altro che banale, con oltre 300 presenze spalmate tra Serie C e Serie D con le maglie di Paganese, Fidelis Andria, Taranto, Audace Cerignola, Akragas e non solo. Sarà una prima volta per lui in Promozione, avendo calcato palcoscenici più prestigiosi, e questo la dice lunga sull'ambizione della società tranese,Nei prossimi giorni sarà ufficializzato infatti, centrocampista classe '96 in arrivo dal Virtus Palese, maglia con la quale ha messo a segno ben 14 gol nell'ultima stagione, con precedenti esperienze ad Acquaviva, Bitritto e Massafra. Dopodiché la Soccer Trani si prepara ad accogliere quattro giocatori provenienti dalla Virtus Mola, squadra allenata da Moscelli lo scorso anno:, centrocampista classe '88 con numerose presenze nel professionismo con Martina, Noicattaro e Pagani, oltre ad aver esordito in Serie B con il Bari;, roccioso difensore centrale con un passato nella Vigor;, talentoso difensore classe '03 con trascorsi in Serie D a Bitonto, e infine, difensore classe '90 che, precedentemente a Mola, ha vestito per tre anni la maglia dell'Unione Bisceglie, in Eccellenza; anche per lui sarà una seconda volta a Trani.