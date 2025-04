Promozione, tra Soccer Trani e San Marco non c’è partita: gli ospiti si impongono 0-3

, confermando la terza posizione in classifica. I tranesi tornano alla sconfitta dopo oltre un mese (ultimo ko il 16 marzo contro il Virtus Palese). In termini di punti, resta tutto invariato per i biancazzurri, fermi al quinto posto a quota 48.Si scende in campo per la 31esima giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A: al 'Sant'Angelo dei Ricchi' si affrontano Soccer Trani e San Marco. Mister Giangaspero schiera un 3-4-2-1 con Magnifico tra i pali, Rana, Campanella ed Elia in difesa. In mediana spazio a Dentamaro e Binetti, supportati da Rizzi e Riondino sulle fasce. Sulla trequarti Vitale e Salvemini, alle spalle dell'unica punta Pugliese.Il primo squillo della gara è di marca ospite: girata di Pellegrini, blocca Magnifico. Pronta la risposta della Soccer, con un destro di Salvemini che termina di poco fuori. Al 12' provvidenziale deviazione di Rana sul tiro a botta sicura di Salerno, indirizzato all'angolino.. Al 24' ci prova Vitale su calcio piazzato dal limite, traiettoria centrale. Cinque minuti più tardi mancino potente di Protino, colpo di reni di Magnifico. Emozioni da una parte e dall'altra, con le due squadre che non si risparmiano, ribattendo colpo su colpo. La prima frazione termina 0-1 per il San Marco.. Al 54' il San Marco sfiora due volte la rete dello zero-tre: prima un errore di Rizzi spalanca il contropiede di Fiore, che marcia spedito verso la porta ma il suo destro colpisce clamorosamente il palo; sulla ribattuta ci prova Nardella, il suo destro sfiora l'angolino, terminando fuori. Notevoli le difficoltà della difesa tranese. Al 59' ancora il San Marco pericolosissimo, questa volta con Salerno che, dall'altezza del dischetto, non inquadra di poco lo specchio. I seguenti quindici minuti non regalano particolari emozioni, con i tranesi che non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Hila. Al 76' ci prova Vitale, il suo destro strozzato è prontamente bloccato dall'estremo difensore avversario.. All'86' espulsione per Beroshvili, doppia ammonizione. La gara non regala altri sussulti: San Marco batte Soccer Trani 3-0.