Promozione, tre giornate al termine: trasferta a Stornarella per la Soccer Trani

Promozione, si scende in campo per la 32esima giornata di campionato:, quinta in classifica e fuori da ogni discorso playoff,, tredicesimo a quota 39 e in piena lotta per non retrocedere. I ragazzi allenati da mister Grieco sono reduci dalla preziosissima vittoria sul campo del Lucera, seguito dal pareggio a reti bianche contro il Santeramo. D'altro canto, i tranesi, privi di particolari motivazioni, la scorsa domenica sono crollati contro il San Marco, vittorioso 0-3 sul sintetico del 'Sant'Angelo dei Ricchi'.Ancora tre giornate al termine della stagione: la Soccer Trani, a partire dalla sfida contro lo Stornara, affronterà domenica prossima il Bitritto, per poi chiudere l'annata a Santeramo.. In conferenza stampa è intervenuto mister Giangaspero: "Tutti a disposizione, eccetto Beroshvili squalificato. Probabilmente darò spazio a chi ha avuto poco minutaggio. San Marco? Il sentimento che più mi rappresentava era delusione. Dispiaciuto dell'atteggiamento avuto in campo, dovuto ad una mancanza di motivazione, a causa della classifica. Questo non deve essere una scusa, anzi.