Prosegue con gioia e entusiasmo la trasferta di Powerchair Sport a Jesolo

Accolti con entusiasmo da tutta l'organizzazione la trasferta della nostra rappresentanza pugliese guidata da capitan Donato grande e dal Presidente dell'Associazione Power chair sport sante Varnavà, col coatch e gli altri 4 atleti della squadra all'arrivo a Jesolo per il raduno nazionale.Ma l'entusiasmo più grande è stato quello dimostrato dai nostri ragazzi arrivati con voglia di rivincita subito dimostrata volendo scendere immediatamente in campo dopo 11 ore di viaggio Si sono allenati per 40 minuti. Venerdì sono seguiti allenamenti mentre per la giornata di oggi sono previsti oltre agli allenamenti le vere partite.L'obiettivo è non solo quello di dimostrare come dice il presidente varnava alla federazione che sono ragazzi meritevoli di far parte della squadra nazionale ma anche che anche i momenti più difficili con tenacia fiducia coraggio e senso di squadra e amicizia possono essere superati.