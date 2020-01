Un acuto di Caruso fa cantare il Trani: 0-1 al "Parisi" di San Marco in Lamis

: Catanzaro, Augelli P., Viola O., Menicozzo, Ciano, De Cesare, Viola F., Molenda, Quaresimale, Coco, Quitadamo All. Iannacone: Pellegrino, Ceglie, Colella, Fanelli (25'st Schirizzi), Bartoli, Campanella, Caruso, Stella, Picci, Negro, Stancarone (1'st Strambelli) All. Sisto: Spina di BarlettaSfida inedita per il Trani che si reca sul sintetico del "Tonino Parisi" (civettuolo impianto rinnovato da pochi anni e dotato di una gradinata molto ampia) di San Marco in Lamis per affrontare la matricola allenata da Iannacone ed impelagata in zona playout. Nella prima frazione di gioco si segnala un'occasione per Caruso che si fa ipnotizzare dal portiere foggiano Catanzaro, tesserato nelle ultime ore.In avvio di ripresa il giovane Strambelli, al debutto con la maglia biancazzurra, sfiora la rete del vantaggio che giunge al 17' grazie al guizzo di Caruso che gela gli spettatori locali con un fendente che si insacca colpendo traversa e palo. La Vigor spreca il raddoppio con Negro gestendo il punteggio senza patemi sino al termine (ad eccezione di un goal reclamato dai garganici ma annullato dal direttore di gara per fallo su Pellegrino): l'acuto dell'under tranese regala tre punti preziosi ai ragazzi di Sisto che accorciano le distanze dalle battistrada Molfetta e Corato che non sono andate oltre il pari esterno rispettivamente contro Barletta 1922 ed Otranto.