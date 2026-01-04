Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria

La Soccer Trani inizia il proprio 2026 con un risultato ed una prestazione deludente contro la Virtus Andria, ultimissima in classifica. Al 'Sant'Angelo dei Ricchi' termina 1-1, al termine di una gara piuttosto complicata. Con questo risultato, i tranesi centrano i 50 punti in graduatoria, portandosi a +13 dal secondo posto, approfittando della sconfitta del San Marco contro il Virtus Palese.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 18esima giornata di campionato: si affrontano Virtus Andria e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli (squalificato) si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Montrone e Cantalice. A centrocampo spazio a Prekducaj, Fiorentino e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono D'Addabbo e Lucarelli. In attacco Manzari e Becerri.Al 9' primo tentativo della Soccer Trani, con una conclusione al volo di Manzari. Al 14' ci prova Turitto, blocca con qualche difficoltà Civita. Due minuti più tardi squillo della Virtus Andria, con la punizione di Osakue per Scamarcio che, di testa, impegna Straziota. Al 28' grandissima opportunità per i tranesi: imbucata di Turitto per Manzari che serve Becerri che, da pochi passi, non inquadra lo specchio. Al 31' Lucarelli trova Manzari che prova un pallonetto, traiettoria leggermente imprecisa. Si va al riposo sullo 0-0.Al 48' ci prova nuovamente Manzari al volo, esterno della rete. Tre minuti più tardi la Soccer Trani passa in vantaggio: D'Addabbo si accentra e, con un preciso filtrante, imbuca per Becerri che beffa Civita sul primo palo: 0-1. Al 62' arriva il pareggio della Virtus Andria: punizione esterna di Osakue, errore in uscita di Straziota, anticipato da Scamarcio: 1-1. Sei minuti più tardi doppia ammonizione per Turitto, che lascia i suoi in dieci uomini. Al 76' manovra offensiva dei tranesi, con Civita che salva i suoi da un rischio di autorete. All'82' mancino dalla distanza di Gernone, respinto in corner. All'85' clamoroso errore sottoporta di D'Addabbo, ben servito da Cassano. Al 93' punizione dal limite di Faliero, traiettoria leggermente larga. Termina qui: Virtus Andria 1-1 Soccer Trani.