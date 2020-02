Serie B2, la Lavinia Group Volley Trani vuole tornare a vincere in campionato

Sarà una partita difficile, in un momento non positivo, per lache, domenica 23 febbraio, alle ore 18:00, ospiterà le avversarie dellaAl palazzetto "Assi" di Trani, le biancazzurre proveranno a tornare al successo per fermare il trend negativo in campionato, che le vede reduci da tre sconfitte consecutive.Le ragazze allenate daoccupano il quarto posto in classifica, con 30 punti fino ad ora conquistati. Nell'ultima giornata di campionato, le nocesi hanno ottenuto il decimo successo in campionato, contro, per 3-0.Le ragazze delarrivano alla sedicesima giornata di serie B2 al settimo posto in classifica - 24 i punti ad ora ottenuti, con il bilancio di otto vittorie e sette sconfitte. Nell'ultima gara disputata, le tranesi hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva in campionato contro Molinari Napoli, per 3-0.Una prestazione, quella contro le campane, che non ha per nulla soddisfatto il mister delle biancazzurre,«A Napoli non abbiamo fatto una buona gara. Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato più difficile, confermarsi da neopromossa non è mai semplice. Abbiamo messo in campo una prestazione negativa, cercheremo di tornare al meglio per le prossime gare», le sue parole.Nella prossima partita, il coach delle tranesi si aspetta una reazione di squadra: «Domenica non sarà un banco di prova facile: ilè una squadra super attrezzata. Ha ripreso il cammino dopo un pò di difficoltà, con una serie di vittorie nelle ultime gare. Ciò che ci interessa maggiormente è tornare a giocare come stavamo giocando un mesetto fa, provando a fare punti che possano essere utili per il nostro obiettivo - la salvezza. Questo non deve fermarci, dobbiamo provare a giocare al meglio e migliorarci rispetto al girone di andata».In serie D, lasarà impegnata sul campo della, sabato 22 febbraio, alle ore 18:30. Reduce da tre sconfitte consecutive, il collettivo allenato daproverà a tornare al successo, al palazzetto "Poli" di Molfetta.