Serie D, la Lavinia Group Volley Trani firma il primo successo del 2020

Non poteva iniziare meglio il 2020 della. Nella nona giornata di serie D, le ragazze delhanno conquistato una vittoria esterna contro, con il risultato di 3-1. Per le tranesi si tratta del secondo successo consecutivo in campionato, dopo la vittoria contro Volley Barletta per 3-0 giunta nell'ultima gara dello scorso anno.A Bitetto, il mister delle biancazzurreha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Perna, con Miranda e Mitoli come laterali; Suriano ha agito come opposto, Brancale e Dileo le centrali. Curci schierata come libero.Gara in crescendo per le biancazzurre. Le padrone di casa hanno guidato il primo parziale, chiuso a proprio favore con il risultato di 25-22. Non è tardata a giungere la reazione eloquente delle ospiti che, nonostante lo svantaggio accorso, hanno subìto preso in mano il pallino del gioco: dopo la buona prestazione nella seconda frazione di gara (17-25), le tranesi si riconfermano nel terzo parziale (19-25), centrando così il sorpasso sulle avversarie.Quarto set combattutissimo, ma a passarla sono state ancora le ospiti (20-25), che hanno chiuso la gara fissando il risultato sull'1-3. Con la vittoria centrata contro le bitettesi, le biancazzurre agganciano il quarto posto in classifica, a quota 15 punti. Sabato 18 gennaio, alle ore 18:30, le tranesi proveranno a centrare il terzo successo consecutivo in campionato: di fronte al proprio pubblico, tra le mura del tensostatico "Ferrante" di Trani,ospiteranno le avversarie dell'