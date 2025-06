Si infiamma il mercato della Soccer Trani: ufficiale l'arrivo di Vito Morra

L'A.S.D. Soccer Trani è lieta di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo di(Cerignola, 31 agosto 1987), attaccante di comprovata esperienza nelle categorie superiori, autentico bomber di razza con il gol nel DNA. Grande soddisfazione nelle parole del presidente Luciano Pace: "Siamo entusiasti di accogliere un profilo come quello di Vito.: un dato che parla da solo. Siamo convinti che possa dare un contributo decisivo, dentro e fuori dal campo.."Un annuncio che arriva in un giorno dal forte valore simbolico per i tifosi tranesi. Come ricorda il vicepresidente Ignazio di Lauro: "Esattamente 15 anni fa festeggiavamo la promozione in Serie D dopo la vittoria ai supplementari contro il Noto. Quel giorno ero sugli spalti, ricordo ancora l'emozione del gol di Visconti.. Ora serve l'impegno di tutti: è il momento di remare nella stessa direzione."I numeri di Morra confermano il suo status:, 61 nelle ultime due annate considerando l'esperienza in Sicilia al Vittoria, e due campionati consecutivi di Promozione vinti in Puglia. Nel suo passato spicca la storica scalata con l'Audace Cerignola dalla Prima Categoria alla Serie D, arricchita da 66 gol in quattro stagioni. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Atletico Vieste, Molfetta, Barletta e Manfredonia, collezionando cinque stagioni in Serie D.