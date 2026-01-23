Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»

“Fin quando non c’è la matematica, dobbiamo continuare a ragionare con umiltà e rispetto”

Trani - venerdì 23 gennaio 2026 17.46
Promozione, si scende in campo per la 21esima giornata di campionato: la capolista indiscussa Soccer Trani, reduce dal pesantissimo successo esterno di Foggia contro la Cosmano, ospita l'Atletico Apricena, quindicesimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

L'Atletico Apricena, coinvolto pienamente nella lotta playout, è allenato da mister Palmieri, ed ha sin qui collezionato 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e ben 11 sconfitte. I rossoblù sono reduci dall'amara batosta interna contro il Borgorosso Molfetta.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli:«A prescindere da squalificati, infortunati, io posso fare affidamento su tutti i ragazzi. Li ringrazio. Montrone, Morra e Fiorentino indisponibili. Affronteremo la partita al massimo, senza alcun alibi. Lo abbiamo già dimostrato domenica scorsa, vincendo e allungando ancora in classifica. È la strada giusta da percorrere. Fin quando non c'è la matematica, dobbiamo continuare a ragionare con umiltà domenica dopo domenica, sempre con rispetto»

«La squadra può ancora migliorare anche se, in onestà, sono già contento dell'atteggiamento, dei risultati. Stiamo offrendo meno qualità rispetto ad inizio stagione, è vero, ma è fisiologico. Bisogna alzare il livello nelle giocate, nel fraseggio, nella tecnica. Squalifica? Nessuna novità ancora. La società sta lavorando per cercare di ridurla»

Parola anche al difensore, Francesco Stella: «Infortunio? Non mi aspettavo un rientro così rapido. Non sono ancora al top della condizione, stiamo lavorando in maniera conservativa per proseguire al meglio. Punizione? È stato un gol cercato, voluto, e pesante, visto il momento della partita. Questa squadra è pronta per il salto di categoria, andrebbe semplicemente puntellata con qualche giocatore. Ci sono delle ottime basi»
