Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2

I tranesi sempre più vicini all'Eccellenza

Trani - domenica 22 febbraio 2026 17.30
Finisce in parità lo scontro diretto tra San Marco e Soccer Trani: al 'Parisi' termina 2-2, al termine di una partita piuttosto equilibrata. Nel finale succede di tutto: prima i tranesi passano in vantaggio, salvo poi farsi riprendere in pieno recupero. Con questo pareggio, i biancazzurri salgono a 67 punti in classifica, avvicinandosi sempre di più alla promozione.

CRONACA - Si scende in campo per la 25esima giornata del campionato di Promozione: al 'Tonino Parisi' si affrontano San Marco e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Stella e Rizzi. In mediana spazio a Prekducaj e Faliero mentre, sulle corsie, agiscono Colombo e D'Addabbo. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Morra e Chiumarulo.

Primo squillo di gara dei tranesi, con il destro di poco largo di Becerri. Al 7' discesa sulla fascia di Dragano, conclusione alta. Gara piuttosto equilibrata, con poche trame di gioco da entrambe le parti. Al 21' mancino di Becerri, attento Hila che riesce a bloccare. Al 24' la Soccer Trani passa in vantaggio: gran possesso palla dei biancazzurri, cross di Rizzi per Chiumarulo, tacco respinto sui piedi di Becerri che, con un preciso destro, trafigge Hila: 0-1. I tranesi gestiscono sino al termine della prima frazione di gioco.

Al 47' tiro-cross insidioso di Morra, la sfera termina alta di poco. Al 50' ci prova Prekducaj al volo, respinta provvidenziale del difensore avversario. Due minuti più tardi cross di D'Addabbo per Becerri, colpo di testa imperioso, bloccato da Hila. Al 59' punizione di Salerno dal limite, leggermente larga. Sessanta secondi più tardi lo stesso Salerno ci prova di testa, attento Straziota che respinge in corner. Al 77' il San Marco pareggia i conti: punizione splendida di Protino, che disegna una traiettoria diretta all'incrocio dei pali: 1-1. All'80' ci prova ancora Protino, questa volta il suo mancino termina alto. All'84' Rizzi disegna per Chiumarulo, che sfiora il nuovo vantaggio. All'88' il Trani passa avanti: assist di Becerri per Lucarelli che salta un avversario e batte nuovamente Hila: 1-2. Neanche il tempo di esultare, il San Marco pareggia ancora, con un destro di Salerno che non lascia scampo a Straziota: 2-2. Termina così.
